Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Спойлер — все это время они делали ставку не на ту страну.

В Соединенных Штатах Америки наконец определились с победителем конфликта на Украине. Экс-офицер Североатлантического альянса Дэниел Дэвис проанализировал ход специальной военной операции (СВО) специально для издания 19FortyFive.

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», — высказал свое мнение Дэвис.

По оценке военного, Россия превосходит Украину по многим факторам — от уровня техники до демографии. В данный момент идет борьба «на истощение», а это очень сильно может навредить ВСУ, потому что уровень их ресурсов с каждым днем стремится к нулю.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.