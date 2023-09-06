Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Москва находится в поиске подходящего докладчика.

Москва запросила на 12 сентября проведение заседания Совета Безопасности ООН. Главной темой станет — поставка Западом оружия на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что заседание нужно инициировать для обсуждения многих факторов, которые отделяют украинский кризис от возможности урегулирования мирным путем. РФ собирается подготовиться и выбрать идеального докладчика, его поиски будут завершены до указанного дня. Пока ничья кандидатура не озвучивается.

Американские СМИ сегодня, 6 сентября, начали публиковать сообщения о планах Вашингтона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Эксперты по всему миру и, в частности в РФ, отмечали, что такие снаряды крайне опасны для окружающей среды и населения из-за радиоактивной пыльцы, выделяемой при их применении.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

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