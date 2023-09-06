Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Удар ВСУ пришелся на местный Дом культуры.

Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле ВСУ Волновахи в Донецкой народной республике. Об этом сообщил источник 5-tv.ru с места событий.

Украинские нацисты атаковали Дом культуры, где находилась избирательная комиссия. По данным источника, пострадавшие получили контузии в результате случившегося. Выбитые стекла нанесли им ранения разной степени сложности.

Подробностей о состоянии пострадавших пока нет. Их точное число также устанавливается.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада в Куйбышевском районе. Кроме того в республике были зафиксированы прилеты снарядов в жилые дома. Власти сообщили, как минимум о четверых раненных. Известно, что скончалась женщина, которую извлекли из-под завалов после попадания ракеты ВСУ в квартиру.