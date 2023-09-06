Express: стратегический удар России у границ НАТО вызвал панику

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Накануне президент Румынии опроверг появившуюся информацию о том, что российские беспилотники упали на территории страны.

Удары России по стратегическим объекта возле Румынии, входящей в состав НАТО, вызвали серьезную панику. Об этом пишет британская газета Express.

В материале указано, что атаки российских дронов недалеко от границ Румынии вызвали панику. По уточненным данным, дроны упали в портах Рени и Измаил. Ключевая инфраструктура Киева была полностью уничтожена.

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг появившуюся информацию о том, что российские беспилотники упали на территории страны. По его словам, у правительства есть план действий на случай падения иностранных дронов или другой нештатной ситуации.

За территориями Румынии осуществляется полный контроль, ее границы беспилотниками не нарушались, заверил Йоханнис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стремление Украины попасть в НАТО начало раздражать Америку.