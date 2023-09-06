Сплошное удобство: главное о новой станции метро в аэропорту Внуково

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Теперь добраться от дома до терминала и обратно можно быстрее и гораздо дешевле, чем прежде.

Первая в России станция метро в аэропорту открылась во Внуково. Теперь добраться от дома до терминала и обратно можно быстрее и гораздо дешевле, чем прежде.

Кого, кроме авиапассажиров, порадовало событие, и где еще на этой неделе появятся новые станции, расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московское метро с 6 сентября стало единственным в России, на котором можно доехать прямо до аэропорта. На Солнцевской ветке открыли две станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Теперь от «Москва-Сити» до воздушной гавани можно добраться в полтора раза быстрее. За 40 минут — без пробок и пересадок.