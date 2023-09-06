Путин обсудил с министром природных ресурсов экологическую безопасность России

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

В России действуют сразу несколько федеральных проектов в этой сфере.

Об экологической безопасности сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с министром природных ресурсов Александром Козловым.

В России действуют сразу несколько федеральных проектов. Благодаря им сокращается число мусорных полигонов, а на предприятиях появляются современные очистные сооружения.

«Александр Александрович, давайте начнем с того, как реализуются проекты „Чистый воздух“, „Чистая страна“. Знаю, что там некоторые вопросы решаются даже с опережением графика, да?» — спросил президент.

«„Чистый воздух", в 12 городах — участниках проекта мы идем с опережением. Совокупный объем опасных загрязняющих веществ ниже на 11%, план у нас был — 8%. До конца этого года будет совокупное снижение более чем на 12% при плане 9%. И по федеральному проекту к 2026 году в 12 городах выбросы вредных веществ должны быть снижены более чем на 20% к цифрам 2017 года. <…> По федеральному проекту "Чистая страна" мы ликвидировали уже 74 наиболее опасных объекта накопленного вреда. В этом году закончим еще четыре: два полигона в Московской области, полигон в Ярославской области и хвостохранилище в Якутии. Как и планировали, к концу будущего года все 88 опасных объектов уберем — это улучшит экологическую обстановку для семи миллионов человек», — отчитался министр.

Затронули во время встречи и тему геологоразведки. Планируется запустить несколько масштабных проектов, которые принесут в бюджет порядка двух триллионов рублей.

Рассказал Козлов и об успехах в восстановлении численности переднеазиатского леопарда. В июле в дикую природу выпустили двух животных, которые родились в специальном центре в Сочи.

И сегодня министр поделился, что для восстановления популяции в России необходимы еще четыре леопарда. Их можно привезти из Туркмении или Ирана — Путин обещал помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел совещание по развитию Красноярского края.