«Безумно обидно»: почему Лолита раскритиковала Аллу Рид

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Молодая исполнительница столкнулась с певицей на музыкальном проекте «Три аккорда».

Алла Рид назвала ударом критику Лолиты. О неприятной ситуации на музыкальном проекте «Три аккорда» солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

В четвертом сезоне Алла Рид приняла участие в программе «Три аккорда», где по задумке исполнители по-своему интерпретируют хиты и на их основе создают уникальные номера, представляя собственную версию популярных песен. Члены жюри по пятибальной системе оценивают конкурсантов, и к концу сезона определяется победитель.

Для одного из номеров Алла Рид подготовила композицию Анжелики Варум «Городок». По словам артистки, изначально она не хотела исполнять эту песню, потому что композиция не подходит ей по темпераменту. Более того, как позже поняла Алла Рид, выбор разговорных произведений неудачен для исполнителя с мощными вокальными данными.

«Я сделала песню по-своему. Я рассказала про свой тот самый городок, вспомнила своего дедушку, который трагически погиб, я была тогда очень маленькой, я вспоминала, как его хоронили всем двором. Потому что я не могу петь ни о чем. Мне нужна обязательно какая-то ассоциация», — поделилась певица.

С головой погрузившись в исполнение песни, Алла Рид даже на время забыла о том, что сейчас находится на съемках телепроекта, и в любой момент может столкнуться с осуждением. И вот по закону жанра беда пришла, откуда ее не ждали: Лолита в пух и прах раскритиковала пение молодой певицы, поставив ей тройку в финале проекта.

«Она сказала с таким недовольством, злостью. <…> В тот момент, когда я стояла на сцене, у меня провалилось вообще все», — вспоминает артистка.

Тем не менее, критика со стороны Лолиты обернулась для Аллы Рид положительной стороной.

«Когда я приехала на гастроли в Израиль, у меня был аншлаговый тур на волне этого телепроекта. Почти 4 000 человек пришли на мои концерты, то есть это семь концертов по 500 человек — для молодого артиста есть чем гордиться. И все писали: «Обидели нашу девочку!» — с улыбкой на лице рассказала исполнительница.

Позже Алла Рид поблагодарила Лолиту за низкую оценку, ведь сказанные ею нелицеприятные слова лишь пропиарили солистку театра «Градский Холл».

«Я потом-то уже поняла, что это работает ровно наоборот. Но в тот момент мне было, конечно, безумно обидно. <…> В другой момент, может быть, я бы по-другому отреагировала. Но тогда я, конечно, не ожидала от себя. У меня реакция была, как будто мне пять лет. Вот так я расстроилась», — делится артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид отметила эмоциональную вовлеченность Александра Градского.