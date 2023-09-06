Блинкен заметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Чему радуются в США?

Вашингтон заметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое президент РФ Владимир Путин и даже западные СМИ окрестили провальным. Своими наблюдениями о якобы позитивных тенденциях поделился госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в МИД Украины.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — приводит его словам CNN.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся обеспечить Украину всем необходимым не только для ведения боевых действий, но и «в перспективе». Он напомнил, что поддержка американской стороны продолжается давно и решительно.

Западные СМИ неоднократно писали, что помощники киевского режима разочарованы результатами развернутого контрнаступления Украины. Отмечалось, что его темпы оказались медленнее, чем ожидалось, а «активные штурмовые действия» не принесли ощутимых результатов. Газета Washington Post указывала на отсутствие дальнейшего плана действий в рамках контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

В рамках селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу раскрыл, что за три месяца киевский режим потерял свыше 66 тысяч боевиков ВСУ и 7,6 тысяч единиц техники, в том числе поставленной Западом. Он акцентировал внимание на безуспешность наступательных действий противника — поставленных целей ему не удалось добиться ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае оценили успехи российской армии в Запорожской области.