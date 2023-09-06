Источник инфекций: раскрыты неожиданные опасности ношения челки

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Многие проблемы могут иметь неочевидную причину.

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила изданию Газета.ру, что челка помимо зрения, может испортить осанку. Так, у женщин, которые носят характерную прическу, повышается риск возникновения синдрома «сухого глаза», стресса и оптических иллюзий.

«Во-первых, это ограничение видимости. Например, при вождении автомобиля, при чтении, при работе за компьютером. Второй фактор — раздражение глаз. Волосы являются источником инфекций, они могут попадать в глаза, вызывать механическое раздражение или аллергические реакции», — пояснила специалист.

При этом Шилова подчеркнула, что пыль и грязь, попадающие в глаза, содержат бактерии, провоцирующие воспаление на слизистой оболочке глаза и инфекцию. Также постоянная необходимость в фокусировке зрения в ограниченных условиях быстро утомляет глаза, что ведет к проблемам с адаптацией и частому морганию.

Это, в свою очередь, вызывает избыточное трение, что усугубляет синдром «сухого глаза», способный снизить остроту зрения. Немаловажно, что происходит искажение восприятия пространства, что чревато даже оптическими иллюзиями.

По мнению офтальмолога, челка может затруднить уход не только за глазами, но и за лицом. Особенно если у девушки есть наращенные ресницы.

«Из-за проблем с видимостью может появиться психологический дискомфорт, стресс. Эти неудобства от ограничения поля зрения могут приводить к неправильной осанке, что в свою очередь влияет на кровоснабжение наших глаз и на положение в пространстве», - добавила врач.

Конечно, отмечает Шилова, вышеуказанные риски относятся к гипотетическим. Если человек связывает появление проблем с челкой, то нужно проконсультироваться с офтальмологом.

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