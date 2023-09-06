Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Что послужило причиной для такого решения?

Суд Евросоюза постановил исключить из сакционного списка ЕС экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Уточняется, что ограничения в отношении Шульгина будут действовать до истечения срока подачи апелляции. Или же они будут сняты после завершения ее рассмотрения.

Решение исключить бизнесмена из «черного списка» мотивировано доводами его адвокатов, которые указали на невозможность обеспечения эффективной защиты, ошибочные причины его включения в список и нарушения прав предпринимателя.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Многие российские бизнесмены попали под санкции ЕС. Они направляли в суд ЕС в Люксембурге иски для отмены ограничений, однако в минувшую среду инстанция отклонила их.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС пока не приступал к разработке 12-го пакета санкций.