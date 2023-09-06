«Рвота, болезни и Альцгеймер»: вокруг нового фильма Полански разразился скандал

Фото: www.globallookpress.com / Gilles Soen-Wer

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Кто встал на защиту опального режиссера и поможет ли это его неоднозначной картине?

Мировая премьера новой картины «Дворец» режиссера Романа Полански, прошедшая вне конкурса на 80-м Венецианском фестивале, сопровождается громким скандалом.

В опале кинодеятель находится со времен обвинений в насилии над несовершеннолетней девочкой. Феминистское движение активизировалось в канун премьеры «Дворца», отменить показ которого потребовали протестующие женщины.

Несмотря на это, в защиту режиссера продолжают выступать многие представители творческой среды. Например, актриса Фанни Ардан, сыгравшая в картине роль Маркизы.

Тем не менее, по мнению критиков, директору фестиваля досталось за включение фильма такого уровня в программу. Так, Evening Standard пишет, что некоторые рецензенты уходили с показа, «травмированные увиденным».

«Это не может не сказаться на реноме фестиваля. Болезни, рвота, собачье дерьмо, бедняки, Альцгеймер, смерть. То, что мастер, который подарил нам „Пианиста“ и „Китайский квартал“, смог дойти до такого, меня искренне огорчает. Критики уходили с показа, травмированные увиденным», — говорится в материале.

Критики весьма резко отреагировали на новый фильм режиссера, выразив надежду, что это станет его последней работой в кино. Некоторые даже задаются вопросом, не стоит ли запретить Полански снимать.

«Вялый отельный фарс, который начинается с разговора об Армагеддоне. Фильм ужасен: безвкусный и безрадостный, путающий сексуальное отвращение с возбуждением» — пишет The Guardian.

The Hollywood Reporter, например, поставил фильму один балл из пяти. По задумке самого режиссера, «Дворец» является сатирическим гротеском.

«Не могу поверить, что режиссер, всего четыре года назад снявший „Офицера и шпиона“, опустился так низко, что вдруг потерял свой ум, свою ясность, свою иронию, свою элегантность», — возмущается критик Corriere della Sera.

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