«Переговоры попросят, когда у США закончатся деньги»: чего ждать Украине в ближайшее время

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan; 5-tv.ru

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На сегодняшний день Запад отправил киевскому режиму около 100 миллиардов долларов.

У США осталось менее шести миллиардов долларов на выделение помощи Украине до конца сентября. По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, без западных вливаний экономика этой страны не сможет дальше продолжать свое существование. Такое заявление специалист сделал в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт отмечает: на сегодняшний день стоит признать, что экономика Украины без поддержки Запада абсолютно нежизнеспособна. Суммарно эта помощь уже достигла 100 миллиардов долларов. При этом затраты Украины на обеспечение военных действий и восстановление разрушенной инфраструктуры уже несколько месяцев назад оценивали в семь миллиардов долларов ежемесячно. И, если США прекратят вкладываться деньги в Украину, подобные финансовые объемы ждать у тех же страны Европы не стоит: их экономическая ситуация далека от идеальной, более того, там уже начинается достаточно серьезный кризис.

«Украинская история становится для Запада абсолютно неподъемной и, как мне кажется, конфликт на Украине закончится по экономическим причинам», — признается Чирков.

Более того, по мнению специалиста, скоро западным странам будет попросту невозможно поддерживать «украинский проект». А, значит, и смена режима Зеленского произойдет сама собой, ведь экономические реалии поставят нынешний киевский режим в безвыходную ситуацию.

«Экономическая ситуация в странах Запада не оставляет другого варианта, кроме как переговоры с Россией. Причем, участниками должны быть ключевые страны запада. Украина — не субъект противостояние, а лишь инструмент», — отмечает Чирков.

В любом случае, эксперт уверен: Западу придется договариваться с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пентагоне рассказали о лимите предназначенных Киеву средств.