Настала пора возвращаться домой: украинцев в Европе готовы выслать на СВО

Фото: www.globallookpress.com / Denis Thaust

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Варшава с радостью приняла предложение Киева. Кто еще начнет выдавать беженцев?

После начала специальной военной операции (СВО) много украинцев призывного возраста бежали из страны. Но сказки закончились. Их же правительство просит страны Европы выслать мужчин назад, чтобы задействовать их в боевых действиях. И некоторые государства и вправду готовы пойти на этот шаг. Об этом рассказал политолог Юрий Светов телеканалу «360».

Эксперт сообщил, что только в одной Польше находится 80 тысяч человек, которых можно использовать на СВО. Причем Варшава с радостью выслушала и приняла предложение Киева. Причина для этого очень простая. Украинские беженцы в Польше пользуются разными формами поддержки, а при этом они не особо хотят работать и даже вступают в конфликты с местными жителями.

Украина уже достигла соглашений с Румынией, Болгарией и Словакией. Политолог не уверен, получится ли прийти к таким же договоренностям с Германией и Бельгией. Но попытки точно будут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста.