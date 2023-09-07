Блюда с сюрпризом: чем рискуют любители тартара и карпаччо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; Личный архив Елены Соломатиной;5-tv.ru

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Своим мнением по этому поводу поделилась диетолог.

Такие блюда, как тартар или карпаччо, все больше набирают популярность среди гурманов. Однако, как рассказала 5-tv.ru диетолог Елена Соломатина, недостаточно обработанное мясо может быть опасно из-за личинок бычьего цепня.

По словам специалиста, они попадают в организм при употреблении непрожаренного мяса. Оказывается, личинки финноза погибают только после целого часа прожарки, при этом внутри куска температура должна быть не ниже 80 градусов.

В таком случае, даже если мясо изначально было заражено, для человека оно становится безопасным. При употреблении сырой говядины и таких блюд, как вяленое мясо, карпаччо, тартар и оленина, риски заражения бычьим цепнем значительно повышаются.

«Нужно быть уверенным, что животное не было заражено. И мясо должно пройти надлежащий санитарный контроль», — отмечает Соломатина.

Кстати, личинки могут находиться не только в мышечном мясе, но и потрохах, печени, почках — в общем, где угодно. Что касается заказа подобных блюд в заведениях, эксперт считает, что если ресторан имеет хорошую репутацию и дорожит ею, рисков меньше.

Однако 100%-ю безопасность все равно никто не гарантирует. Но, даже если доверие к заведению высокое, диетолог советует отказываться от таких блюд или хотя бы не заказывать их детям, пожилым людям или тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Для них дополнительная интоксикация может быть очень опасна. Если гурман все же попал в неприятную ситуацию и заразился, судебный юрист Денис Ульянов объяснил 5-tv.ru, что важно иметь доказательства: чеки или банковские транзакции из заведения или магазина.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; Личный архив Дениса Ульянова; 5-tv.ru

Тогда можно идти в Роспотребнадзор. Ведомство должно будет провести контрольную закупку и сделать соответствующие анализы, и, если подтвердится факт заражения, можно будет ставить вопрос о возмещении вреда.

«Больших сумм вы здесь не ожидайте, медицина у нас условно бесплатная, лечение идет по ОМС, поэтому взыскать траты на какие-то медицинские услуги не получится», — отмечает Ульянов.

Однако, как добавляет специалист, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и сможете доказать, что из-за проблем со здоровьем упустили выгоду, можно попробовать взыскать компенсацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую опасность несут мясные блюда прожарки «медиум» или «медиум рэйр».