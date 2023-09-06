Супруга премьера Армении Никола Пашиняна прибыла в Киев

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Читайте нас в: Дзен Новости

Она встретится с первыми леди других стран.

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехала в Киев для участия в саммите о психическом здоровье. Об этом пишет издание «Клименко. Тайм».

Уточняется, что гостями мероприятия станут первые леди многих стран. В материале указано, что Анна Акопян в рамках поездки на Украину передаст стране пакет гуманитарной помощи.

Отношения между Москвой и Ереваном последние дни продолжают накаляться. Недавно Пашинян дал интервью, в котором заявил об отдалении РФ от Южного Кавказа. Российская сторона тон его тезисов сочла неприемлемыми и не согласилась с ними.

Между Арменией и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. На границе регулярно происходят столкновения. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Армении заявило о намерении провести совместные учения с военными США. Основная их цель, как отметили в военном ведомстве, — обмен опытом. В Кремле отреагировали на совместные планы Еревана и Вашингтона, указав на то, что они вызывают настороженность.