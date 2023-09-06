Онколога заподозрили в торговле лекарствами на черном рынке в Нижегородской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck; 5-tv.ru

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Тем, кто нуждался в терапии, могли вводить сниженную дозу медикаментов.

В Нижегородской области должны избрать меру пресечения врачу-онкологу. Его подозревают в серьезном преступлении.

По версии следствия, завотделением одной из больниц продавал дорогостоящие препараты на черном рынке, лишая пациентов адекватного лечения. Тем, кто нуждался в терапии, могли вводить сниженную дозу медикаментов, подвергая рискам жизнь и здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян хотят застраховать от врачебных ошибок, чтобы пациентам было проще получить компенсации за ущерб здоровью. Если закон примут, то частные клиники страховые взносы будут оплачивать сами.

А за персонал государственных больниц деньги направят из бюджета. По мнению авторов проекта, благодаря такому механизму в прошлое уйдет само понятие ошибок, допущенных из-за низкой квалификации или халатности персонала.