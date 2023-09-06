«Вызывает настороженность»: Кремль отреагировал на совместные учения Армении и США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Army Hq; 5-tv.ru

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Москва будет анализировать новости и продолжит мониторить ситуацию.

Москва будет бдительно наблюдать за совместными учениями Армении и США. Они вызывают настороженность у российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации», — прокомментировал он.

Песков добавил, что Москва будет анализировать новости и продолжит мониторить положение дел.

Минобороны Армении сообщило о намерении провести совместные учения с США в этом году. Их главная цель — обмен опытом между армянскими и американскими подразделениями в сфере управления и связи.

Учения Eagle Partner-2023 пройдут на фоне непростых отношений Москвы и Еревана. Недавно премьер-минситр Армении Никол Пашинян дал интервью, в котором заявил об отдалении России от Южного Кавказа. Российская сторона сочла тон его заявлений неприемлемыми.

Между Арменией и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. На границе регулярно происходят столкновения. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации Римского статута МУС.