«Миллионов не будет»: что делать при обнаружении посторонних предметов в еде

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Личный архив Павла Шапкина; 5-tv.ru

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Может ли потребитель рассчитывать на что-либо в этом случае?

Последнее время жители России все чаще жалуются на то, что им в продуктах попадаются инородные предметы: от личинок паразитов вплоть до частей человеческого тела. Что делать в таком случае, 5-tv.ru рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По словам эксперта, если внутри упаковки потребитель обнаружил то, чего там быть не должно, он может претендовать на возмещение и морального ущерба, и материальных потерь. Причем, стоит лучше обращаться к торговой организации и производителю, а еще подать заявление в Роспотребнадзор.

«Они обязаны принять меры, рассмотреть заявление и дать мотивированный ответ о принятых мерах. Если будет составлен протокол об административном правонарушении, то можно обратиться в суд, протокол будет являться самой лучшей доказательной базой, чтобы требовать моральную компенсацию», — отмечает Шапкин.

При этом специалист уточняет, что на слишком крупную компенсацию, например, миллионы долларов, рассчитывать не стоит. Но и от пяти до 15 тысяч рублей за банку тушенки получить «уже неплохо».

А самое главное — ни в коем случае нельзя употреблять в пищу продукт, в котором было найдено инородное тело. Если речь идет о вздутых консервах, их не надо даже вскрывать.

Правда, последнее на прилавках все же встречается крайне редко. Ведь продавцу может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

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