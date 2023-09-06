ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

Читайте нас в: Дзен Новости

Удар был нанесен высокоточным оружием.

Минувшей ночью ВКС (Воздушно-Космические силы) России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

«Объект поражен. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.