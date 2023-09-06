«Система перемелет»: чего России ожидать от прихода Фицо к власти в Словакии

Политолог Гаспарян: приход Фицо к власти в Словакии ничего не изменит для России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Запад беспокоит рост популярности политика, известного откровенно пророссийской позицией.

Возможный приход к власти в Словакии бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо ровным счетом ничего не даст России, несмотря на всю «пророссийскость» политика. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Армен Гаспарян.

«Там (на Западе — Прим. ред.) имеет роль не отдельно взятая личность, а политическая система. Какие бы у человека ни были взгляды, попадая в систему, он все равно вынужден ориентироваться на нее. Иначе эта система его перемелет», — пояснил он.

Также Гаспарян призвал перестать уповать на приход к власти на Западе некоего пророссийского политика, который начнет «неистово дружить» с Россией. Эксперт указал на то, что такие деятели уже были, однако все они в результате делали совсем не то, чего от них ждали в Москве.

«Вы искренне считаете, что он (Фицо — Прим. ред.) придет к власти и Словакия выйдет из НАТО и все будет хорошо? И что он еще, наверное, будет локомотивом отмены санкций? Наверное, есть люди, которые верят, что Земля имеет форму хобота слона, и те, у кого на планете живут розовые пони, но реальность-то совершенно другая! Сколько раз уже закладывались на пророссийских политиков — на постсоветском пространстве, в Европе — и какой всегда результат? Резко отрицательный!» — высказался политолог.

Россиянам давно пора усвоить, что в Европе не бывает пророссийских политиков. Все они там — национально ориентированные, подчеркнул Гаспарян.

«Поэтому не рассчитывайте, что он что-то будет для России делать, это утопия абсолютная», — заключил эксперт.

Газета The Guardian вышла с публикацией о том, что Фицо имеет все шансы снова прийти к власти в стране в результате парламентских выборов 30 сентября. На Западе это вызвало беспокойство, поскольку политик давно известен своей пророссийской позицией.

К примеру, после начала спецоперации Фицо заявил, что Россия просто защищает свою национальную и культурную идентичность от западных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо публично возмутился поддержкой Западом украинской армии, в рядах которой воюют неонацисты.