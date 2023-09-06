Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» только 8,6 млн долларов долга

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Всего задолженность составляет 709 миллионов.

Власти Молдавии предложили выплатить «Газпрому» только 8,6 миллиона долларов по итогам проведенного аудита. Более 700 миллионов долга они намерены оспорить в судебном порядке. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

По его словам, такое решение предложили аудиторы. Он уточнил, что дочерняя компания «Газпрома» на данном этапе готова предложить лишь часть средств, которая составляет 8,6 миллиона долларов. Также «Молдовагаз» подготовит серию претензий «финансового характера».

«Это предложение, которое мы направили „Газпрому“. Ждем реакции», — добавил он.

Парликов обратил внимание, что лишь озвучил позицию правительства. Окончательное решение будет принято наблюдательным советом «Молдовагаза». Глава энергетического ведомства считает, что газовая задолженность имеет отношение только к правому берегу Днепра, но не касается Приднестровья.

Министр также добавил, что российской энергетической компанией была озвучена сумма долга в 709 миллионов долларов, однако ни одна из сторон разбирательства не смога документально подтвердить 276 миллионов. Он отметил, что данная информация не подтверждает отсутствие этой части долга. Что качается еще 400 миллионов — они не подлежат взысканию из-за срока давности. Парликов допускает, что в «Молдовагазе» результаты аудита оспорят.

В «Газпроме» ранее заявили, что компания оставляет за собой право остановить поставки газа в страну на фоне нарушений контракта, допущенных молдавской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ предостерегла Молдавию от усиленной поддержки Украины.