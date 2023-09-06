Новая любовь? Актер Виталий Хаев вышел в свет с новой пассией

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда привел девушку на премьеру фильма, в котором сыграл главную роль.

Актер Виталий Хаев показал публике свою новую спутницу. Как сообщает издание KP.RU, 58-летний артист пришел с ней на премьеру фильма «Праздники», в котором, кстати, исполнил главную роль.

По данным СМИ, пассию дважды разведенного актера зовут Дана Янкис — недавно ей исполнилось 33 года. Отмечается, что на протяжении вечера Хаев и Янкис все время были рядом.

Знаменитость постоянно держал эффектную брюнетку за руку, пара вместе позировала перед журналистами, а после вместе покинула мероприятие. Стоит отметить, что к шоу-бизнесу Янкис отношения не имеет — она трудится в сфере торговли.

Российский актер театра и кино Виталий Хаев известен своими ролями в таких фильмах, как «Два берега», «Папа, сдохни» и «Провокатор».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Исхаков вывел в свет новую девушку.