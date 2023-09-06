Театры, кино и боулинг: жители России стали больше тратиться на досуг

Траты россиян на развлечения за год выросли на 68%

Фото: www.globallookpress.com / Ramesh Amruth

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В 2023-м средний чек вырос в стране почти на все виды отдыха.

Россияне стали больше тратиться на досуг — их расходы в этой сфере выросли на 68,16%. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на аналитиков банка «Русский стандарт».

По информации кредитной организации, за прошедшее лето средний чек в кинотеатрах составил 861 рубль. Это при том, что в прошлом году он был ниже — 512 рублей.

Кроме того, возросли суммы, которые соотечественники тратят в парках аттракционов, цирках и аквапарках. Если за июнь–август 2022-го россияне оставляли за один визит 967 рублей, то в этом году аналогичный досуг обходится в 1244 рубля.

Один поход в театр или на концерт вырос с 2985 до 3080 рублей. А самыми популярными видами отдыха аналитики называют занятия танцами и фитнесом, а также боулинг и бильярд.

Средний чек на них прошедшим летом составил 3605 рублей, увеличившись на 3,8%. Кстати, единственным видом досуга, где средний чек снизился, а не вырос, стали выставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зафиксировали рекордный рост объема кредитов у населения.