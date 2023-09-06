Без макияжа и фильтров: Бородина не побоялась показать себя настоящую

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Один из подписчиков решил, что дива выглядит всего на 25.

Телеведущая Ксения Бородина показала в сети фото своего лица без макияжа и фильтров. Фотографию знаменитости опубликовало издание 7Дней.ru.

Поклонники отметили, что для качественного кадра звезда подобрала правильное освещение, при котором даже без макияжа легко предстать в выгодном образе.

Однако друзья дивы утверждают, что дело не в этом. По их мнению, Бородина действительно выглядит гораздо моложе своего реального возраста.

«В жизни тебе дам, ну, максимум 25!» — подчеркнул один из подписчиков.

Сейчас знаменитости, напомним, 40 лет. Известно, что Бородина уделяет множество времени уходу за своей внешностью: она постоянно посещает салоны красоты, правильно питается и занимается фитнесом.

Ранее 5-tv.ru писал, что склонная к полноте Бородина показала свою фигуру.