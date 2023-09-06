В Индии высказались о планах переименоваться в Бхарат

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Речь не идет об официальном «ребрендинге» государства.

Использование слова «Бхарат» для обозначения Индии в материалах к саммиту G20 не следует считать попыткой изменения названия страны. Об этом агентству ANI заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

Он пояснил, что по конституции Индии официальные языки в стране — английский и хинди. При этом по-английски страна называется «India», а на хинди — Бхарат.

«Индия — это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы призвал всех прочитать это», — сказал дипломат.

Накануне издание The Economic Times сообщило о намерении правительства Индии вернуть стране древнее название Бхарат. Соответствующую резолюцию якобы могут рассмотреть на внеочередной сессии парламента, которая начнется 18 сентября.

При этом СМИ сослалось на заявление главы Индийского национального конгресса Джайрама Рамеша, который написал в соцсети, что Бхарат переименовали в Индию британцы, которые хотели превратить ее в колонию.

По мнению Рамеша, колониальное название «Индия» является символом рабства и должно быть вычеркнуто из конституции страны. Кроме того, многие обратили внимание, что в официальных приглашениях от президента Индии на ужин после саммита G20 она уже указана как «президент Бхарата».

Ранее 5-tv.ru писал, почему правительство Индии хочет изменить название страны на Бхарат.