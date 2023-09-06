Захарова: Украина начала понимать, что она — инструмент политики Запада

Фото: www.globallookpress.com / Cliff Owen - CNP

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Киев назвал украинский конфликт частью третьей мировой войны. Что это значит?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который назвал российско-украинский конфликт частью Третьей мировой войны. По ее словам, заявления госдеятеля подтвердили осознание Киевом его роли в проводимой Западом политике.

«Вот! Дошло, наконец, и до „избранных“. Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она назвала происходящее попыткой Запада повергнуть мир в «колониальную зависимость». По словам Захаровой, в США и ЕС делают все, чтобы сохранить свое влияние над чужими ресурсами.

Представитель внешнеполитического ведомства считает, что именно осознание украинской стороной своего положения вызывает у первых лиц страны «истерику».

Ранее Данилов сообщил, что конфликт Москвы и Киева не представляет собой «выяснение отношений» между двумя государствами. По его словам, ситуация намного глубже и сложнее. Он считает, что речь идет о Третьей мировой войне.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заговорили о мятеже против президента Владимира Зеленского.