«У него не было врагов»: Лоза объяснил феномен популярности Шатунова

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

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Композитор отмечает простоту и адекватность покойной звезды.

Кумиру миллионов Юрию Шатунову 6 сентября могло исполниться 50 лет. Композитор Юрий Лоза рассказал MK.RU, чем исполнитель «цеплял» своих поклонников.

По его мнению, Шатунов — это феномен, в котором пытались разобраться многие. Некоторые даже делали попытки повторить его образ.

«Мне кажется, что тут совпали несколько составляющих — простота песен, внешность, голосок, биография и расцвет кассетной индустрии. Шатунов был позитивным человеком, у него и врагов-то не было, кроме Разина. Юра адекватно оценивал свое место в этой жизни», — делится артист.

Лоза также вспомнил, как познакомился с Шатуновым на съемках телешоу. Это произошло буквально за год до скоропостижной смерти исполнителя.

«Мне понравилось, что он сам адекватно относился к своей популярности. Не „включал звезду“ и все пытался показать свои собственные, более зрелые работы», — отмечает композитор.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкортостане. Он скончался от инфаркта 23 июня 2022 года в Домодедово, артист похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле Шатунова появился памятник.