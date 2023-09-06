Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Trutschel

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С какой целью политик решил посетить Украину?

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом пишет украинское издание УНИАН.

«В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен», — сказано в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщает местная пресса, в связи с визитом Блинкена в центре Киева перекрыто движение. Планирует ли госсекретарь США встретиться с президентом Украины в ходе своего визита — неизвестно.

В предыдущий раз Блинкер посещал Киев год назад. Тогда, в сентябре 2022 года, он встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы провести переговоры. В частности, на деловой встрече они обсудили выделение Украине 33 миллиардов долларов.

А в январе 2022 года госсекретарь США посещал Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

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