«Важно быть здесь»: «Хор Турецкого» выступил перед участниками СВО в военном госпитале

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Выступление перед защитниками родины для коллектива стало привычным делом.

«Хор Турецкого» выступил перед ранеными российскими бойцами в военном госпитале. Как сообщили в Минобороны РФ, музыканты встретились с участниками спецоперации в Подмосковье, где они проходили лечение и реабилитацию.

Герои и персонал госпиталя смогли насладиться концертом и услышать любимые композиции, такие как «Катюша», «Темная ночь» и многие другие. Артисты поблагодарили военнослужащих и медицинский персонал, пообщались с ними и раздали автографы всем желающим.

«Я вижу глаза медицинского персонала и уверен, что они сделают все возможное, чтобы как можно быстрее наши раненые встали на ноги», — сказал основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий.

Солист хора Михаил Кузнецов отметил, что выступление перед защитниками родины для коллектива стало привычным делом. На плечах военных лежит большая ответственность, и порадовать их песнями — меньшее, что артисты могут сделать.

«Нам очень важно быть здесь и выступать перед бойцами», — отметил солист.

Ранее 5-tv.ru писал, как музыкант Михаил Турецкий высказался об отмене русской культуры.