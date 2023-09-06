В парламенте Крыма призвали Зеленского готовить Украину к делению

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Главе киевского режима стоит забыть в «своем воспаленном мозгу» о российском полуострове.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал президента Украины Владимира Зеленского готовить страну к дальнейшему административному делению.

Так он отреагировал на подписание главой киевского режима закона о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма с целью подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон подразумевает «декоммунизацию» Крыма, новые районные деления и создание военных и военно-гражданских администраций.

По словам Константинова, Зеленскому пора забыть в «своем воспаленном мозгу» о российском Крыме и избавить крымчан от своего «безумия и наркотического бреда».

«А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины. Итогом этого деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов», — цитирует главу парламента Крыма РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что только возвращение исконных российских территорий в состав РФ гарантирует им восстановление нормальной жизни и законности.

На принятие Украиной закона об административно-территориальном делении Крыма ранее отреагировал и вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Он назвал инициативу Киева очередным безумием, к которому жители республики уже привыкли. По словам Бобкова, вопрос о принадлежности полуострова остается болезненным для Киева, особенно на фоне провального контрнаступления украинской армии.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались. Киев до сих пор считает полуостров временно оккупированной территорией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты американского аналитического центра Responsible Statecraft предрекли Киеву тяжелые последствия в случае попытки вернуть Крым под свой контроль. Результатом, по их мнению, станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России.