Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Кроме того, за ночь успешно сорвано две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

Армия России успешно накрыла артиллерийским огнем вместе с ударом авиации украинских националистов из блока «Азов»*. Таким образом, враг потерял на поле боя 30 человек. Эту информацию предоставил представитель пресс-центра группировки РФ «Центр» Александр Савчук в беседе с изданием РИА Новости.

Кроме того, за ночь успешно сорвано две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Вместе с тем уничтожена станция артиллерии боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у РФ появится новый союзник в ЕС.

* — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.