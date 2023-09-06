Символ бунтарства: 80 лет исполнилось Роджеру Уотерсу из Pink Floyd

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Klaus Techt; 5-tv.ru

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Он не испугался — в противовес мейнстриму — открыто заявить, что конфликт на Украине инициирован и подпитан Западом.

Сегодня 80-летний юбилей отмечает один из главных бунтарей мировой рок-музыки — Роджер Уотерс. Он — сооснователь, автор огромного количества текстов и музыки культовой группы Pink Floyd.

И в свои 80 Уотерс не растерял бунтарский дух. Именно он не испугался — в противовес мейнстриму — открыто заявить, что конфликт на Украине инициирован и подпитан Западом, и что необходимо остановить боевые действия.

Именно Уотерс стал идеологом самого известного альбома Pink Floyd «The Wall», который до сих пор остается символом антивоенного протеста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Уотерс назвал всю администрацию Джо Байдена главными провокаторами конфликта на Украине. Рок-музыкант выложил эмоциональный видеоролик, в котором в очередной раз подчеркнул: вооруженное столковение спровоцировали власти Соединенных Штатов, которые ведут агрессивную имперскую политику и нарушают все договоренности.