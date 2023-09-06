Топливный вор: мошенники начали обманывать российских автомобилистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За восемь дней эксперты по кибербезопасности зафиксировали около 24 тысяч подобных сообщений.

Мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов. Они предлагают хорошо сэкономить на бензине, но в итоге владельцы машин теряют деньги и личные данные. Как пишут «Известия», на почту приходит письмо с 50%-й скидкой на топливо. Купить бонусную карту можно за пять тысяч рублей.

Для оформления водитель должен перейти по указанной ссылке. А там на самом деле — скам-ресурс, где нужно ввести данные своей банковской карты.

В результате сведения уходят злоумышленникам, а человек ничего не получает. За восемь дней эксперты по кибербезопасности зафиксировали около 24 тысяч подобных сообщений.

Они советуют осторожнее относиться к любым рассылкам, особенно от незнакомцев. И также оценивать ресурсы, которые просят указать личные данные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили о новой схеме мошенников после повышения ключевой ставки.