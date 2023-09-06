Чудовищное убийство в Краснодарском крае: мать утопила ребенка в ванной
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Женщина подозревается в утоплении двухлетней дочери в ванне в Краснодаре
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker / Thorsten Jochimimagebroker / Thorsten Jochim; 5-tv.ru
Вскоре женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Чудовищная история в Краснодарском крае. В убийстве двухлетней дочери подозревают родную мать. Женщина утопила малышку в ванной. Причины поступка — неизвестны.
Но после произошедшего подозреваемая сама вызвала полицию. На следственном эксперименте она подробно рассказала детали преступления. Вскоре женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.