Двое полицейских погибли в столкновении с грузовиком в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Легковушку смяло, как консервную банку, а большегруз перевернулся.

В Подмосковье в ДТП погибли два сотрудника полиции. Автомобиль ДПС столкнулся с грузовиком — по одной из версий, водитель фуры выехал за пределы своей полосы и зацепил патрульную машину.

От мощного удара оба транспорта отбросило в кювет. Легковушку смяло, как консервную банку, а большегруз перевернулся — о состоянии его водителя не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария. Как сообщили в МВД, на дороге столкнулись 12 автомобилей.

Известно, что в результате аварии пострадавших нет. Однако на трассе частично ограничивали движение.