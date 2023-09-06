Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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23-летний россиянин вел переписку с человеком, позиционирующим себя как представитель военных формирований Украины.

В Ростовской области УФСБ России задержала 23-летнего россиянина, который передавал данные о военных объектах на территории нашей страны, преимущественно в Краснодарском крае. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Оперативникам удалось выяснить, что молодой человек поддерживал общение путем электронной переписки с мужчиной, который представлял себя как сотрудник военных формирований ВСУ. Оба общались в антироссийском ключе.

«Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена — Прим. ред.), ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку вступить в ряды ВСУ.