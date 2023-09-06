Фото: www.globallookpress.com / Nikita Tsitsagi

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Если Киев не пойдет на переговоры, эта цифра только вырастет.

Больше трех миллионов украинцев могут никогда не вернуться домой из-за границы. Этими данными поделилось издание Bloomberg со ссылкой на Центр экономической стратегии Украины.

«Исследование показало, что около 3,3 миллиона украинцев, или почти 8,8 процента населения до начала конфликта, могут не вернуться на родину», — сказано в публикации.

Если Киев не пойдет на переговоры, эта цифра только вырастет. Чем дольше режим Зеленского не будет принимать волевое решение об уступках, тем больше украинцев найдут себе новый дом в другой стране. И для восстановления Украины — это огромная демографическая катастрофа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев заявил о начале третьей мировой войны.