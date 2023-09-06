Не место для прогулок: Санкт-Петербург «чистят» от руферов-нелегалов
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В Санкт-Петербурге началась борьба с руферами-нелегалами
Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru
Полиция приступила к задержаниям, а следователи начали предъявлять обвинения по уголовным статьям.
Весь Петербург сегодня облетела новость, которая заставила напрячься любителей экстрима и организаторов нелегальных экскурсий по крышам. Полиция приступила к задержаниям, а следователи начали предъявлять обвинения по уголовным статьям.
Руферы, как выяснилось, неплохо наживались на любителях острых ощущений. За кем пришли и кто следующий — узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.