США в среду проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Hanah Abercromb

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Тестовый пуск будет носить штатный характер.

Соединенные Штаты Америки (США) предупредили Россию о тестовом пуске баллистической ракеты Minuteman III, он пройдет утром 6 сентября. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.

Запуск ракеты ожидается в 9:47 утра по московскому времени.

Целью испытаний называется демонстрация ядерного потенциала Америки. По заявлению Райдера, оно было запланировано заранее, носит штатный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как нефть из России захлестнула мировые рынки.