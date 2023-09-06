США попросят Северную Корею не поставлять оружие России

Фото: www.globallookpress.com / Chris Jung

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В Вашингтоне увидели продвижение переговоров Москвы и Пхеньяна о военной поддержке.

США продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон видит продвижение переговоров Москвы и Пхеньяна о военной поддержке, но продолжит искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги в этом направлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее прокомментировал визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею, заявив, что целью поездки было договориться о поставках оружия для продолжения спецоперации по защите Донбасса.

Аналогичные обвинения США выдвигали в адрес ЮАР. В мае американский посол в африканской стране Рубен Бригети заявил, что в декабре 2022 года на борт судна Lady R на базе в Саймонстауне якобы погрузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию.

Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса накануне заявил, что комиссия независимых судей не нашла доказательств того, что заходившее в декабре на базу военно-морского флота ЮАР российское судно Lady R доставило вооружение в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обвинили Иран в поставках беспилотников России.