Байден на G20 поднимет тему конфликта на Украине и призовет к справедливому миру

Белый дом: Байден на саммите G20 призовет к справедливому миру по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Американский лидер вновь заявит, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индии поднимет тему украинского конфликта и призовет к «справедливому миру». Об этом сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден призовет к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Он вновь заявит, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил Салливан.

Между тем, как сообщил NBC News, администрация Байдена начала активную подготовку к возможному запуску республиканцами расследования в рамках процедуры импичмента.

В конце августа в США призвали к импичменту Байдена из-за заявления бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что американский лидер причастен к коррупции. Украинский госдеятель заявил, что глава Белого дома отдал один миллиард долларов за его отстранение от службы в 2016 году.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. На нем ожидают лидеров всех стран «двадцатки» и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Россию на встрече представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Госсовета КНР Ли Цян заменит Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати в Индии.