Президент Румынии опроверг падение беспилотников РФ на территории страны

Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / ТАСС

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Он отметил — национальное пространство тщательно контролируется.

Президент Румынии Клаус Йоханнис не подтвердил информацию о падении российских беспилотных летательных аппаратов в стране. По его словам, летательные аппараты из РФ на территории республики не взрывались.

«Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства», — приводит его слова агентство ТАСС.

Йоханнис отметил, что румынские спецслужбы проверили все, что было возможно, чтобы успокоить население. За территориями страны осуществляется полный контроль и ее границы беспилотниками не нарушались, заверил он.

Президент республики выразил свою озабоченность тем, что атаки происходят недалеко от государственных границ. Он отметил, что военные силы сохраняют бдительность, в том числе в рамках защищенности НАТО.

По словам Йоханниса, у властей есть прописанный план действий на случай падения иностранных дронов или чего-то другого.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.