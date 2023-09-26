«Все пропало»: как Алла Рид заразилась жуткой болезнью на проекте «Три аккорда»

Фото, видео: ВКонтакте / Алла Рид / rid2021; 5-tv.ru

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Несколько врачей не могли поставить певице верный диагноз.

Алла Рид могла выбыть из проекта «Три аккорда» из-за жуткой болезни. Об этом бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

В четвертом сезоне певица приняла участие в программе «Три аккорда», где по задумке исполнители по-своему интерпретируют хиты и на их основе создают уникальные номера, представляя собственную версию популярных песен. Члены жюри по пятибальной системе оценивают конкурсантов, и к концу сезона определяется победитель.

«У меня всегда так. Если ты очень сильно чего-то ждешь, и вдруг это получается, значит нужно что сделать? Заплатить! <…> У нас же всегда это присутствует, когда что-то очень ждешь, иммунитет сразу говорит: «Так, что-то ты, по-моему, как-то перевозбудилась. Посиди-ка ты дома» — смеется Алла Рид.

Как вспоминает исполнительница, на проекте случился ее звездный час, и она, покорив зрителей своими номерами и энергетически зарядив публику, после двух отснятых выпусков слегла с температурой. Несколько врачей поставили певице неверный диагноз, предполагая, что у нее обычная аллергия, и только детский врач определил, что знаменитость заразилась корью, которой чаще всего болеют люди в детстве. Во взрослом же возрасте болезнь протекает особо тяжело.

«Я думала, все, все пропало. <…> В одном пуле я не снималась. Мне пришлось сниматься в трех передачах в один день. Три. То есть мы начали в семь утра, потому что это грим, это образ и закончили в два часа ночи. <…> Я вот это все выдержала и, конечно, для меня это был колоссальный опыт», — поделилась певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Рид стала заниматься музыкой.