«Я раскрылась»: как проект «Три аккорда» повлиял на творчество Аллы Рид

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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После участия в музыкально-развлекательной программе певица стала иначе преподносить себя на концертах.

Алла Рид назвала себя поющей драматической актрисой. О том, как музыкально-развлекательный проект «Три аккорда» повлиял на творчество исполнительницы, солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

В четвертом сезоне певица приняла участие в программе «Три аккорда», где по задумке исполнители по-своему интерпретируют хиты и на их основе создают уникальные номера, представляя собственную версию популярных песен. Члены жюри по пятибальной системе оценивают конкурсантов, и к концу сезона определяется победитель.

«Дело в том, что я вообще такая „мюзикло-кабарэшная“ по своей сути. Люблю очень образы, для меня каждая песня — это некая история с образом, с костюмом. И я поняла, что это прямо мой проект. Там же все-таки десять эфиров, десять абсолютно разных песен, образов, историй, все это с постановкой. Я поняла, что это вообще прямо то, что я хотела. И этот проект в принципе дал мне возможность почувствовать себя не только певицей, но и актрисой, то есть я прямо раскрылась», — поделилась Алла Рид.

После участия в музыкально-развлекательной программе певица стала иначе преподносить себя на концертах, больше проявляя свои актерские таланты.

«Все мои программы всегда продуманы с какой-то определенной концепцией. Почему именно эти песни? Чем их объединить? Как их объединить? Что рассказать? Потому что я люблю работать большие сольные двухчасовые концерты. Крупная форма — это мое. И поэтому всю жизнь я пыталась понять, как сделать так, чтобы это было интересно», — отметила солистка театра «Градский Холл».

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Рид стала заниматься музыкой.