«Стою одной ногой в могиле»: Линда Евангелиста раскрыла правду о своем здоровье
Линда Евангелиста может в третий раз заболеть раком груди
Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman
Супермодель рассказала, что врачи поставили ей страшный диагноз.
Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста рассказала о том, что уже много лет борется с онкологией. В этом она призналась в интервью изданию WSJ.
По словам 58-летней модели, за последние пять лет ей дважды диагностировали рак груди. Впервые это произошло в 2018 году. Евангелисте пришлось пережить операцию, которая, к счастью, прошла успешно. Однако летом прошлого года врачи снова обнаружили опухоль, которую также пришлось удалять хирургическим методом.
При этом, по информации СМИ, модель продолжает бороться и радоваться жизни, стараясь не унывать. Даже при том, что есть большая вероятность нового рецидива.
«Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я полностью настроена на жизнь», — заявила Евангелиста в беседе с американским изданием.
О том, что за недуг у модели, знали только ее близкие.
Ранее 5-tv.ru писал, что Евангелиста шокировала поклонников признанием после неудачной пластики.