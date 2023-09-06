Ким Чен Ын собирается посетить Россию: чего больше всего боится Запад

Фото: www.globallookpress.com / Pyeongyang Press Corps

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Северокорейский лидер может нанести визит буквально в ближайшие дни.

Председатель КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию уже в сентябре этого года. Как рассказал телеканалу «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, одним из вопросов, которые в ходе встречи могут обсудить Владимир Путин и северокорейский лидер, связан с военно-техническим сотрудничеством.

По мнению эксперта, визит Ким Чен Ына в Россию будет по-настоящему знаковым событием с точки зрения геополитических изменений. Речь идет о том, что наше государство в данном случае выступает как лидер глобального антиколониального движения.

«Северная Корея долгие годы живет по принципу антиколониализма и борьбы с мировой гегемонией Соединенных Штатов Америки. Думаю, больше всего Запад опасается военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи», — считает Мезюхо.

Более того, как подчеркивает специалист, по результатам переговоров с президентом РФ вполне вероятно заключение ряда соглашений между нашими странами, в том числе, в сфере военных технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Ким Чен Ын намерен приехать в Россию в сентябре.