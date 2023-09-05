Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации Римского статута МУС

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Дальнейшие шаги будут определяться ответом армянской стороны.

Россия направила Еревану запрос об разъяснениях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Далее страна будет отталкиваться от ответа Еревана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет», — прокомментировала дипломат.

Несколькими днями ранее, 1 сентября, власти Армении направили в парламент страны проект, предусматривающий ратификацию Римского права МУС.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал осуществлять свою работу в соответствии с Римским правом в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила свое нежелание заключать какие-либо договоренности по этому вопросу.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армении предложили вступить в НАТО.