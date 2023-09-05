Мощь и сила: страны ОДКБ провели учения в Белоруссии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские участники делились опытом, полученным во время СВО.

Спецподразделения стран — участниц ОДКБ провели масштабные учения в Белоруссии. Они освобождали заложников, уничтожали террористов и устраняли последствия чрезвычайных ситуаций на суше и в воде.

Российские участники делились опытом, полученным во время СВО. Самые яркие моменты — у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. Соответствующее решение было озвучено во время заседания в Минске.

Отмечается, что страны — участницы организации заинтересованы в деэскалации напряженности как на региональном, так и на глобальном уровнях.