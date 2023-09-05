В Москве обсудили проблемы буллинга детей в интернете

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Такие случаи зачастую носят глобальный характер, но не поддаются правовой оценке

В России на сегодняшний день порядка 50% детей подвергаются буллингу и около 30% детей подвергались травле два или более раз. Об этом заявила генеральный директор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко на пресс-конференции по теме «Защита граждан от негативного влияния в глобальной Сети как приоритетная задача государства и общества».

Как отметила Сидоренко, такие случаи зачастую носят глобальный характер, но не поддаются правовой оценке. К примерам детского буллинга руководитель отнесла вопросы преследования ребенка в интернете, цифровом игнорировании (удалении его из некоторых информационных сообществ), обнародование в соцсетях личной информации ребенка. Кроме того, учащаются случаи буллинга детей с записью на видео и последующая публикация таких кадров в Сети.

«Здесь есть и вопросы постоянных оскорблений, вопросы ненадлежащих комментариев и так далее», — пояснила она.

Большинство подобных деяний нельзя квалифицировать как попадающие под нарушения закона, добавила Сидоренко. Кроме того, об оскорблениях, за которые не предусмотрена административная ответственность, многие дети предпочитают не сообщать своим родителям, таким образом «факты таких преступных деяний остаются безнаказанными». А родители не всегда осведомлены об интернет-активности своего ребенка.

По ее словам, организация «Белый интернет» была создан именно как структура, которая в основу своей главной цели ставит защиту детей. Это площадка для диалога государственных органов и общественных организаций, которые бы могли навести порядок в интернете, указала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учителей научат борьбе с буллингом в российских школах.