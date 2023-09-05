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Австралия продолжает все сильнее вмешиваться в конфликт на Украине, несмотря на негативное отношение к этому своих граждан. Чем это грозит?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют австралийские беспилотники. Именно такими они нанесли удары по аэродрому Курска в ночь на 27 августа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В пресс-релизе компании-производителя дронов утверждалось, что летательные аппараты предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий. Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России», — сообщила она во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.

Австралийское правительство в очередной раз показывает свою верность установкам западного мира, который прививает им русофобию. Однако далеко не все австралийцы согласны с такой политикой и считают ее противоречащей национальным интересам страны.

Но граждане Австралии мало что знают — политики и чиновники старательно скрывают от общественности факт того, что их страна вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, тем самым все больше вмешиваясь в конфликт на Украине.

«Политики и чиновники всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова осудила оцепление Свято-Богоявленского женского монастыря на Украине.